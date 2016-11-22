У Кличко анонсировали снос незаконной части Дома профсоюзов

В среду 23 ноября в центре Киева начнется демонтаж незаконно надстроенных этажей Дома профсоюзов.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Завтра город в 9.00 планирует начало демонтажа двух незаконно надстроенных этажей над профсоюзами (Крещатик, 16). Все подготовительные процедуры завершены, исполнительная служба уведомлена", - написал он.