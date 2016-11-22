Кучма: нам стыдно, что мы не дожали открытие КПВВ "Золотое"

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма сожалеет, что не удалось договориться с луганскими сепаратистами об открытии пункта пропуска "Золотое".

Об этом он заявил журналистам во вторник в Киеве.

"Нам каким-то образом даже стыдно, что мы не дожали ту сторону, Луганск, я имею в виду ОРЛО, чтобы был открыт этот пункт пропуска, потому что он сделан по всем правилам, для людей, прежде всего. Завтра это один из главных вопросов, которые мы ставим и попытаемся их дожать, чтобы этот пункт был открыт. Что за этим стоит? Есть всякие домыслы, я не хочу об этом говорить, но не без причин они не позволяют это открыть", – сказал он.

Кучма напомнил, что пунктов пропуска в Луганской области мало и "Золотое" играло бы важную гуманитарную роль, особенно в преддверии зимы.

По его словам, представители России также поддерживают Украину в вопросе открытия этого пункта.

"Здесь на нашей стороне российская сторона также, нас поддерживает. ... Но, наверное, они не использовали весь свой арсенал, который у российской стороны есть, чтобы такое решение принять", – заявил Кучма.

Также он выразил надежду, что министры иностранных дел смогут договориться и разработать дорожную карту, о которой нормандская четверка договорилась в Берлине.

"У меня надежда на дорожную карту министра иностранных дел. ... Эти проблемы трудно решаются, потому что встретились руководители государств в Берлине и ничего не договорились практически. Ну, подтвердили некоторые свои каноны, известные для всех. Но хотя бы сделали шаг, что министры иностранных дел должны разработать дорожную карту", – сказал он.

В то же время он выразил сомнение, что в течение месяца министрам удастся о чем-то договориться.

"Мы хорошо понимаем, что у российской стороны есть свои взгляды на события, которые здесь разворачиваются, у нас – четкие и понятные. Я опять говорю, нельзя ничего делать, если нет мира. О каких выборах можно говорить, если кругом стреляют?" – заявил Кучма.

"Насколько я знаю, в конце месяца они (главы МИД) должны встретиться. Но я не слышал ни от одной стороны уверенности, что мы будем двигаться в правильном направлении. Я думаю, мы больше будем топтаться на месте", – добавил он.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Силы должны быть отведены на этих точках после недели тишины. В результате удалось развести силы рядом с Петровским и Золотым, а в Станице Луганской процесс пока не начался.

Открытие пункта пропуска в Золотом, которое должно быть после разведения войск, пока не произошло.

Украинская правда