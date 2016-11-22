СБУ обнародовала видео задержания крымских дезертиров

14968 просмотров
0
Вторник, 22 ноября 2016, 14:57

Служба безопасности рассказала подробности задержания дезертиров на админгранице с Крымом.

Видео задержания обнародовал на брифинге в Киеве 22 ноября глава СБУ Василий Грицак.

Грицак уточнил, на этот раз видеозапись не постановочная, а аутентичная, снятая на месте событий.

По словам главы СБУ, дезертиров, перешедших на российскую сторону, – Александра Баранова и Максима Одинцова – СБУ задержала на административной границе с Крымом на Чонгаре без провокаций.

"Это бывшие военнослужащие ВСУ, сначала их было трое, они хотели получить документы об окончании учебного заведения за деньги", – сказал Грицак.

"Они хотели получить документы о высшем образовании, чтобы стать офицерами РФ", – добавил он.

 
 


Грицак отметил, что третий военный просто не приехал на Чонгар, поэтому его не задержали.

Документы о высшем образовании дезертирам должен был передать курьер на административной границе с Крымом, СБУ отследила этого курьера.

"Они хотели выманить этого курьера на ту сторону. То есть он реально рисковал своей жизнью", – добавил Грицак.

Глава СБУ также отметил, что дезертирам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей судом в Николаеве с возможностью внесения залога 250 и 350 тысяч гривен.

Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в армию РФ.

В России же заявляли, что бывших украинских военных якобы выманили на пункт "Джанкой".

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ не исключает, что задержанных военных из Крыма могут обменять 22 ноября 2016, 15:34
Более 1300 силовиков после аннексии Крыма стали предателями - Грицак 22 ноября 2016, 15:16
Грицак об обмене Сущенко: Мы делаем все возможное 22 ноября 2016, 15:14
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Петренко: конфисковать имущество Януковича можно и без спецзакона
Луценко – Януковичу: welcome to Ukraine
Если Янукович не захочет допроса по скайпу, начнется заочный суд – Петренко
СБУ обнародовала видео задержания крымских дезертиров
Все новости
Искусство на баррикадах

Отчаяние и гнев на Михайловской. Фрагменты из книги "Майдан от первого лица"

Бокал за здоровье

Ученые сообщили хорошие новости о влиянии алкоголя на сердце