СБУ обнародовала видео задержания крымских дезертиров

Служба безопасности рассказала подробности задержания дезертиров на админгранице с Крымом.



Видео задержания обнародовал на брифинге в Киеве 22 ноября глава СБУ Василий Грицак.

Грицак уточнил, на этот раз видеозапись не постановочная, а аутентичная, снятая на месте событий.

По словам главы СБУ, дезертиров, перешедших на российскую сторону, – Александра Баранова и Максима Одинцова – СБУ задержала на административной границе с Крымом на Чонгаре без провокаций.



"Это бывшие военнослужащие ВСУ, сначала их было трое, они хотели получить документы об окончании учебного заведения за деньги", – сказал Грицак.



"Они хотели получить документы о высшем образовании, чтобы стать офицерами РФ", – добавил он.



Грицак отметил, что третий военный просто не приехал на Чонгар, поэтому его не задержали.



Документы о высшем образовании дезертирам должен был передать курьер на административной границе с Крымом, СБУ отследила этого курьера.



"Они хотели выманить этого курьера на ту сторону. То есть он реально рисковал своей жизнью", – добавил Грицак.



Глава СБУ также отметил, что дезертирам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей судом в Николаеве с возможностью внесения залога 250 и 350 тысяч гривен.

Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в армию РФ.



В России же заявляли, что бывших украинских военных якобы выманили на пункт "Джанкой".



Роман Кравец, Валентина Романенко, УП