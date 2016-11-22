Посол: Россия пытается поссорить украинцев и поляков

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Вторник, 22 ноября 2016, 15:51

Нынешняя гибридная война России главным образом направлена на разъединение Украины и Польши, считает посол Польши в Украине Ян Пекло.

Об этом он сказал на круглом столе в "Укринформе" под названием "Польша и Украина в архивах коммунистических спецслужб. 20 лет деятельности совместной рабочей группы".

"Сейчас гибридная война, которая ведется Россией, сосредоточена в основном на одном моменте, который заключается в том, каким образом разъединить украинский и польский народы, используя общую историю", – заявил Пекло.

"Именно поэтому так важно сделать историю правдивой - такой, какой она была на самом деле, а не такой, какой ее подает российская или советская пропаганда. Я убежден, что результаты вашей работы станут важным элементом создания эффективной системы безопасности", – сказал он. 

В то же время посол отметил, что эта историческая работа очень важна, поскольку коммунистическая власть всегда пыталась фальсифицировать историю.

"Очень хорошее доказательство этой фальсификации – коммунистическая пропаганда во время Второй мировой войны, согласно которой война якобы началась после нападения Гитлера на Советский Союз в 1941 году, хотя на самом деле она началась в 1939 году, когда Гитлер и Советский Союз вместе напали на Польшу. И согласно этому мифу во время Второй мировой войны погибали именно россияне - не украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы", – сказал он.

Дипломат добавил, что об этом повествует, в частности, последняя книга Тимоти Снайдера "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным".

На протяжении 20 лет деятельности совместной украинско-польской рабочей группы вышли в свет 8 сборников, были опубликованы 1293 архивных документа коммунистических спецслужб.

Темы: Польша Росcия Украина история пропаганда
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