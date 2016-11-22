Если Янукович не захочет допроса по скайпу, начнется заочный суд – Петренко

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Вторник, 22 ноября 2016, 16:07

Если экс-президент Виктор Янукович не озвучит свои показания в ходе видеоконференции, прокуратура без них в рамках заочного производства сможет передать материалы в суд для рассмотрения по сути.

Об этом министр юстиции Павел Петренко заявил в эфире канала 112, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если та сторона будет уклоняться от допроса, или РФ не обеспечит соответствующие технические возможности для проведения допроса, я убежден, что в правоохранительных органах есть достаточно доказательной базы для того, чтобы в рамках заочного уголовного производства завершить первые дела, как это анонсировал генеральный прокурор, и передать эти дела в украинские суды для рассмотрения по сути", – сказал он.

"Нам этот допрос нужен для того, чтобы завершить соответствующую юридическую составляющую уголовных расследований", – отметил глава Минюста.

Он добавил, что Украина осуществила все юридические процедуры для того, чтобы дать Януковичу возможность озвучить свои показания.

Как известно, Святошинский райсуд Киева в четверг обсудит возможность допроса Януковича по видеосвязи.

Ранее прокурор ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что допрос Януковича по видеосвязи может состояться 25 ноября.

Темы: Янукович Петренко допрос суд
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