Данные социологов о новых Раде и президенте расходятся

Результаты оценки политических настроений украинцев разошлись, по данным опросов, которые провели КМИС и социологическая служба Центра Разумкова.

КМИС провел свой опрос с 9 по 13 ноября, Центр Разумкова с 4 по 9.

Согласно опросу КМИС, без тех, кто не определился, в голосовании приняли бы около 47% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом: 21,3% проголосовали бы за Тимошенко, 18,5% - за Петра Порошенко, 11,7% - за Рабиновича, 10,5% - за Гриценко, 9,4% - за Юрия Бойко, 9,4% - за Олега Ляшко, 7,2% - за Андрея Садового. Другие кандидаты получили бы менее 5%.

Подобный опрос Центра Разумкова показал, что в случае проведения президентских выборов наибольшее электоральную поддержку в первом туре получил бы Порошенко - 16,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах. За Тимошенко готовы отдать свой голос 11,5% участников выборов, Бойко - 9,4%, за Ляшко - 6,0%, за Садового - 5,7%, за Гриценко - 4,9%.

Относительно выборов в Верховную Раду в ближайшее время, согласно результатам опроса КМИС, участие в выборах приняли бы 44% избирателей, и голоса распределились бы следующим образом:

19,1% - за "Батькивщину",

13,2% - за БПП,

10,1% - за "Оппозиционный блок",

9% - за радикальной партии Ляшко,

8,1% - за партию "За жизнь"

6,1% - за "Гражданскую позицию",

6% - за "Самопомощь",

5,5% - за "Свободу".

Остальные не прошли бы 5% -барьер.

Опросы Центра Разумкова показал, что избиратели, которые готовы прийти на выборы Верховной Рады распределили бы свои голоса следующим образом:



БПП - 13,3%,

"Батькивщина" - 12,2%,

Оппозиционный блок - 10,6%.

"Самопомощь" - 8,9%,

Радикальная партия Ляшко - 6,3%,

"За Жизнь" - 5,1%,

"Гражданская позиция" - 4,2%,

ВО "Свобода" - 3,1%.

Другие политические силы набрали бы менее 3% голосов избирателей каждая.

Таким образом, опрос КМИС показал благосклонность избирателей к партии "Батькивщина" и ее лидеру Тимошенко, а опрос Центра Разумкова - благосклонность избирателей к президентской партии и конкретно Порошенко.

Украинская правда