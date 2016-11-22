Луценко – Януковичу: welcome to Ukraine
Генеральный прокурор Юрий Луценко считает наиболее правильным формат очного допроса экс-президента Виктора Януковича по "делам Майдана" и призывает его вернуться в Украину.
Об этом он сказал во вторник в Гааге журналистам, комментируя предстоящий допрос экс-президента в режиме видеоконференции, передает "Интерфакс-Украина".
"У Генпрокуратуры нет никакой компетенции для налаживания связи (для проведения допроса в режиме видеоконференции). Я вообще считаю наиболее правильным очный допрос Януковича в украинском суде", – сказал Луценко.
Генпрокурор подчеркнул, что он лично считает это наиболее эффективным способом получения необходимых показаний.
При этом он выразил сомнение в том, что посредством Скайпа можно получить ценные показания для расследования.
"В последнее время Янукович требует очных ставок, предоставления ему определенных доказательств, – welcome to Ukraine, добро пожаловать в Киев: приезжайте пожалуйста, Виктор Федорович, вас ждет справедливость и закон", – призвал Луценко.
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