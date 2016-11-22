Петренко: конфисковать имущество Януковича можно и без спецзакона

00
0
Вторник, 22 ноября 2016, 16:48

До принятия Верховной Радой закона о спецконфискации средства представителей бывшей власти могут быть изъяты в порядке классической конфискации.

Об этом в эфире канала 112 заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я убежден, что пока Рада тянет с этим вопросом, наши правоохранительные органы в рамках завершенных уголовных дел начнут фактически поднимать перед судами вопрос о классической конфискации", – сказал он.

При этом он добавил, что по-прежнему выступает за принятие данного закона.

"Момент истины наступит: или через гражданскую спецконфискацию эти деньги мы вернем в бюджет, или через классическую конфискацию. Это вопрос времени", – добавил Петренко.

Как известно, ранее Петренко заявил, что в случае, если Янукович откажется от допроса по скайпу, начнется заочный суд над ним.

Святошинский райсуд Киева в четверг обсудит возможность допроса Януковича по видеосвязи.

Ранее прокурор ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что допрос Януковича по видеосвязи может состояться 25 ноября.

Темы: Янукович Петренко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко – Януковичу: welcome to Ukraine 22 ноября 2016, 16:42
Если Янукович не захочет допроса по скайпу, начнется заочный суд – Петренко 22 ноября 2016, 16:07
Суд в четверг решит вопрос о возможности допроса Януковича по скайпу 22 ноября 2016, 12:25
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Петренко: конфисковать имущество Януковича можно и без спецзакона
Луценко – Януковичу: welcome to Ukraine
Если Янукович не захочет допроса по скайпу, начнется заочный суд – Петренко
СБУ обнародовала видео задержания крымских дезертиров
Все новости
Искусство на баррикадах

Отчаяние и гнев на Михайловской. Фрагменты из книги "Майдан от первого лица"

Бокал за здоровье

Ученые сообщили хорошие новости о влиянии алкоголя на сердце