Высший админсуд оставил Горишним Плавням новое название

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Вторник, 22 ноября 2016, 17:21

Высший админсуд Украины отказался возвращать Горишним Плавням старое название Комсомольск.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Александр Чуприна, представляющий на заседании сторону заявителя, передает Світанок Полтавщини.

Мэрия просила суд признать решение Верховной Рады о переименовании города незаконным.

Обоснования отказа в письменной форме суд должен предоставить на протяжении пяти дней.

Ранее Верховная Рада приняла постановление о переименовании Комсомольска в Горишние Плавни наряду с другими населенными пунктами в рамках декоммунизации.

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Темы: декоммунизация
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