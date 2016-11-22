СМИ сообщили об убийстве дочери экс-президента Узбекистана

00
0
Вторник, 22 ноября 2016, 17:37

Во вторник узбекский сайт "Центр-1" сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Позже российские сайты опровергли эту информацию, ссылаясь на свои источники. Подтвержденной информации пока нет.

"Центр-1" сообщил, что 44-летняя Каримова была отравлена и умерла 5 ноября.

"Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сравняли с землей, утверждает он. По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой", - написало издание.

Во вторник российское издание "РИА Новости" со ссылкой источник, близкий к окружению семьи Каримовых, сообщил, что Каримова жива.

"Гульнара Каримова живая, информация о его смерти является ложной", - сообщил собеседник агентства.

Как известно, о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, который правил страной почти 27 лет, официально сообщили 2 сентября. 27 августа он был госпитализирован, как оказалось позже, с инсультом, с тех пор начали распространяться слухи о смерти Каримова.

Темы: СМИ убийство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Самолет с пулом кремлевских журналистов в Перу не долетел: застрял в Лиссабоне 19 ноября 2016, 13:58
Россияне подозревают, что СМИ что-то недоговаривают и отвлекают 18 ноября 2016, 18:31
Большинство россиян поддерживают цензуру в интернете 18 ноября 2016, 17:34
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд назначил видеодопрос Януковича на пятницу
Подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре оставили под стражей
Гаага признала доказательства преступлений РФ в Украине серьезными – Луценко
Петренко: конфисковать имущество Януковича можно и без спецзакона
Все новости
Вина и зрелищ

Новый винный бар-галлерея на Воздвиженке

Молодые режиссеры

Художественный руководитель у нас – царь, бог, папа и мама