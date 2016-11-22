ГПУ: 7 нардепов нарушают закон и подрабатывают "на стороне"

00
0
Вторник, 22 ноября 2016, 18:01

7 народных депутатов Украины совмещают работу в парламенте с другими видами деятельности, что запрещено законом.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГПУ.

Указывается, что такая информация была обнаружена по результатам сопоставления сведений, указанных в электронной декларациях, информации, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Несмотря на приобретения депутатских полномочий, эти лица продолжили заниматься другой оплачиваемой деятельностью, входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, предприятий, организации, имеющие целью получение прибыли", - говорится в сообщении ГПУ.

При этом, как указывают в Генпрокуратуре, одним из этих народных депутатов Украины даже в электронной декларации отражен доход от занятия такой деятельностью.

Такие нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и 2 ст. 172-4 КУоАП, сообщает ГПУ.

Материалы ведомство передало Национальному агентству по предупреждению коррупции.

Как известно, в МВФ заявили, что специальные антикоррупционные органы в Украине должны проверить состояние по е-декларациям и привлечь нарушителей к ответственности.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Организованные Партийные Группы-3. Одинокая "Самопомич" 22 ноября 2016, 15:52
Парубий: по госбюджету у нас есть амбициозная цель 18 ноября 2016, 16:51
НАБУ завело уголовные дела на двух депутатов Рады 18 ноября 2016, 14:00
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд назначил видеодопрос Януковича на пятницу
Подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре оставили под стражей
Гаага признала доказательства преступлений РФ в Украине серьезными – Луценко
Петренко: конфисковать имущество Януковича можно и без спецзакона
Все новости
Вина и зрелищ

Новый винный бар-галлерея на Воздвиженке

Молодые режиссеры

Художественный руководитель у нас – царь, бог, папа и мама