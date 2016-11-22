ГПУ: 7 нардепов нарушают закон и подрабатывают "на стороне"
7 народных депутатов Украины совмещают работу в парламенте с другими видами деятельности, что запрещено законом.
Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГПУ.
Указывается, что такая информация была обнаружена по результатам сопоставления сведений, указанных в электронной декларациях, информации, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
"Несмотря на приобретения депутатских полномочий, эти лица продолжили заниматься другой оплачиваемой деятельностью, входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, предприятий, организации, имеющие целью получение прибыли", - говорится в сообщении ГПУ.
При этом, как указывают в Генпрокуратуре, одним из этих народных депутатов Украины даже в электронной декларации отражен доход от занятия такой деятельностью.
Такие нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и 2 ст. 172-4 КУоАП, сообщает ГПУ.
Материалы ведомство передало Национальному агентству по предупреждению коррупции.
Как известно, в МВФ заявили, что специальные антикоррупционные органы в Украине должны проверить состояние по е-декларациям и привлечь нарушителей к ответственности.
Украинская правда
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