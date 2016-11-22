Россия просит встречи с силовиками, которых задержала СБУ

Генеральное консульство РФ в Одессе просит организовать встречу с задержанными на админгранице с Крымом украинскими дезертирами, перешедшими служить на сторону России.

Соответствующую ноту направило Украине Генконсульство России, передает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Киеве.

Также в консульстве просят предоставить копии документов, подтверждающих личность граждан России.

"В связи с распространенной в украинских СМИ информации о задержании 20 ноября 2016 органами СБУ граждан Российской Федерации М.Е. Одинцова и А.В. Баранова генеральное консульство России в Одессе направило украинской стороне ноту с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих их личность и гражданство, а также организовать встречу российского консульского сотрудника с задержанными", - отметили в посольстве.

Как известно, Служба безопасности Украины задержала двух дезертиров на админгранице с Крымом.

Глава СБУ отметил, что им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей судом в Николаеве с возможностью внесения залога 250 и 350 тысяч гривен.

Украинская правда