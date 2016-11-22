Россия просит встречи с силовиками, которых задержала СБУ

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Вторник, 22 ноября 2016, 19:17

Генеральное консульство РФ в Одессе просит организовать встречу с задержанными на админгранице с Крымом украинскими дезертирами, перешедшими служить на сторону России.

Соответствующую ноту направило Украине Генконсульство России, передает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Киеве.

Также в консульстве просят предоставить копии документов, подтверждающих личность граждан России.

"В связи с распространенной в украинских СМИ информации о задержании 20 ноября 2016 органами СБУ граждан Российской Федерации М.Е. Одинцова и А.В. Баранова генеральное консульство России в Одессе направило украинской стороне ноту с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих их личность и гражданство, а также организовать встречу российского консульского сотрудника с задержанными", - отметили в посольстве.

Как известно, Служба безопасности Украины задержала двух дезертиров на админгранице с Крымом.

Глава СБУ отметил, что им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей судом в Николаеве с возможностью внесения залога 250 и 350 тысяч гривен.

Украинская правда

Темы: Росcия СБУ Крым
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Комментарии — 3
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IP: 195.138.81.---Kotia22.11.2016 19:38
Shylc:
А що, так названі громадяни РФ, виходили з українського громадянства? Дезертири, вони й у Африці дезертири. Якби була війна, закон би був суворішим...
А війна цілком і не припинялась ....
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IP: 176.120.106.---GORST22.11.2016 19:32
Shylc:
100% підгримую
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IP: 37.73.140.---Shylc22.11.2016 19:27
А що, так названі громадяни РФ, виходили з українського громадянства? Дезертири, вони й у Африці дезертири. Якби була війна, закон би був суворішим...
ОтветитьС цитатой
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