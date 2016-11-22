Россия просит встречи с силовиками, которых задержала СБУ
Генеральное консульство РФ в Одессе просит организовать встречу с задержанными на админгранице с Крымом украинскими дезертирами, перешедшими служить на сторону России.
Соответствующую ноту направило Украине Генконсульство России, передает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Киеве.
Также в консульстве просят предоставить копии документов, подтверждающих личность граждан России.
"В связи с распространенной в украинских СМИ информации о задержании 20 ноября 2016 органами СБУ граждан Российской Федерации М.Е. Одинцова и А.В. Баранова генеральное консульство России в Одессе направило украинской стороне ноту с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих их личность и гражданство, а также организовать встречу российского консульского сотрудника с задержанными", - отметили в посольстве.
Как известно, Служба безопасности Украины задержала двух дезертиров на админгранице с Крымом.
Глава СБУ отметил, что им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей судом в Николаеве с возможностью внесения залога 250 и 350 тысяч гривен.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
А що, так названі громадяни РФ, виходили з українського громадянства? Дезертири, вони й у Африці дезертири. Якби була війна, закон би був суворішим...
100% підгримую