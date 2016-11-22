В Одессе на катке открыли стрельбу
Полиция задержала восьмерых участников драки и стрельбы на катке "Умка" в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
Согласно информации, конфликт произошел во вторник днем из-за того, что два владельца пытались поделить между собой имущество. С каждой стороны пришли юноши, между которыми в дальнейшем началась драка. Несколько человек при этом начали стрелять.
Полиция задержала восьмерых, среди них - двое, которые начали стрельбу.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Украинская правда
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