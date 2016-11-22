Путин шепнул на ушко: Антисанкции будут тянуть "как можно дольше"

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Вторник, 22 ноября 2016, 23:18

Президент России Владимир Путин заявил, что ответные меры на санкции, введенные Западом, в РФ постараются "тянуть как можно дольше".

Об этом он сказал в ходе "Форума действий" ОНФ во вторник.

Глава российского государства заявил, что понимает отечественных предпринимателей, которым введенные в отношении России санкции пошли на пользу.

 "Теперь я скажу совершенно неожиданную, может быть, криминальную на ваш взгляд вещь, но потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары хорошего качества по наименьшей цене, и поэтому нам нужно создавать конкурентные условия", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что хотя потребителей в России гораздо больше, чем производителей, он прекрасно понимает и заинтересованность бизнеса в сохранении продуктового эмбарго.

"На ушко могу вам шепнуть: будем тянуть как можно дольше", - сказал он.

РИА Новости, ТАСС

Темы: Росcия Путин
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