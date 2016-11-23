Очереди на границе с Польшей сократились

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Среда, 23 ноября 2016, 00:57

В очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 22 ноября стоят 545 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Краковец" стоят 250 машин, "Рава-Руська" - 200, "Шегини" - 60, "Устилуг" - 20, "Угринов" - 15.

В пунктах пропуска "Смильница", "Ягодин авто" и "Грушев" очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Вилок" стоят 20 авто. На границе с Румынией в ПП "Порубное" - 60.

На границе с Молдовой и Словакией очередей не зафиксировано.

Как известно, в последнее часто очереди на границе с Польшей часто достигали тысячи и больше авто.

Темы: Польша
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IP: 46.200.100.---lex-us23.11.2016 01:37
Ага, скоротилися)))) На 5-6 ранку буде як мынымум в два рази быльше,.
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