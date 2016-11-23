НАТО обвиняет РФ в агрессии из-за размещения ракет в Калининградской области

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Среда, 23 ноября 2016, 05:26

НАТО обвиняет Москву в "агрессивной военной риторике" после сообщений о развертывании ракетных комплексов в Калининградской области РФ.

Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном агентством АР, передает "Радио Свобода".

Так, в заявлении подчеркивается, что размещение ракет на границе НАТО "не уменьшает напряжения и не восстанавливает предсказуемости отношений".

Ранее в среду в Кремле назвали размещения ракетных комплексов в Калининградской области мерами для обеспечения безопасности России "в связи с агрессивной политикой НАТО". Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры, исходя из своих суверенных прав.

Перед этим официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби призвал Россию воздержаться от слов и действий, которые не соответствуют целям обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Он заявил, что размещение Россией зенитных ракетных систем С-400 и ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области дестабилизирует европейскую безопасность. Кирби подчеркнул, что никакие события в Европе не требуют от Москвы подобной реакции.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что объекты НАТО, которые угрожают России, станут целями для ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что Россия развернет ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы большого и среднего радиуса действия С-400 в Калининградской области.

Темы: Росcия НАТО
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