В Сирии убит высокопоставленный лидер "Аль-Каиды"

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Среда, 23 ноября 2016, 06:05

В результате авиаудара США возле сирийского города Сарманда был убит высокопоставленный лидер "Аль-Каиды" по имени Абу Афган аль-Масри.

Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук, передает Reuters.

Аль-Масри был убит еще 18 ноября. Он родом из Египта, первоначально присоединился к "Аль-Каиде" в Афганистане, а затем перебрался в Сирию.

"Он был связан с террористическими группировками, действующими по всей Юго-Западной Азии, включая группировки, ответственные за нападения на США и другие коалиционные силы в Афганистане, а также с теми, кто строит заговоры с целью нападения на Запад", - сказал Кук.

Темы: Сирия терроризм
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