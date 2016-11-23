Кличко тоже допросили по делу Майдана

Генеральная прокуратура допросила мэра Киева, главу Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.

Об этом говориться в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

Кличко допросили в качестве свидетеля 16 ноября.

Другие подробности не сообщаются.

Как известно, 18 ноября Генпрокуратура допросила президента Петра Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана, хотя изначально его вызывали на допрос на 29 ноября. Так сделали якобы из-за графика главы государства.

Следователи ГПУ звали на допрос как свидетелей по делу о событиях во время Евромайдана президента Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, спикера ВР Андрея Парубия и других.

Большинство из них уже дали показания.

По данным генпрокурора Юрия Луценко, который тоже был одним из политических лидеров Майдана, в делах против тогдашних активистов осуждены 35 человек, 152 человека находятся в судебных процессах, порядка 190 – под досудебным следствием.

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