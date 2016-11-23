Госпогранслужба: Боевики должны были начать пропуск через "Золотое"

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Среда, 23 ноября 2016, 09:57

В среду боевики должны были начать пропуск на контрольном пункте "Золотое", однако пока движения нет.

Об этом "Украинской правде" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня была очередная попытка запустить движение. В рамках минских договоренностей та сторона должна была начать пропуск людей, но, похоже, что попытка оказалась опять неудачной", - отметил он.

По словам Слободяна, со стороны, контролируемой властью, пункт "Золотое" открывается каждый день.

"И сегодня в 8:00 утра пункт открылся, пришли представители местной власти, пограничники", - сказал он.

Он добавил, что желающих перейти линию разграничения на пункте по состоянию на утро среды нет.

Накануне представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что вопрос "Золотого" будет в среду одним из главных вопросов на встрече в Минске.

Кучма напомнил, что пунктов пропуска в Луганской области мало и "Золотое" играло бы важную гуманитарную роль, особенно в преддверии зимы.

По его словам, представители России также поддерживают Украину в вопросе открытия этого пункта.

Пункт "Золотое" со стороны, контролируемой властями, начал свою работу 31 марта 2016. Однако боевики так и не открыли свою сторону для пересечения линии разграничения.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Донбасс Пограничная служба
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