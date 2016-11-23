За 4 года Минобороны РФ оплатило похороны 1000 военных

С 2013 по 2016 год Минобороны России возместило расходы на похороны свыше тысячи действующих военнослужащих и граждан, проходивших военные сборы.

Это следует из данных, которые министерство предоставило в ответ на официальный запрос российского агентства РБК.

Исходя из ответа, на эти цели было потрачено не более 52,3 млн руб. Эта оценка получена с учетом сведений Минобороны, что в 2013–2016 годах на погребение военнослужащих, военных пенсионеров и ветеранов было направлено не более 20,9 млрд руб., а доля расходов на погребение действующих военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов) или умерших в результате увечья или заболевания, "не превышает 0,25%".

Таким образом, подавляющая часть расходов на погребение пришлась на оплату похорон ветеранов Великой Отечественной войны и военных пенсионеров.

По подсчетам агентства, ежегодно с 2013 по 2015 год Минобороны оплачивало похороны около 250 военнослужащих и участников сборов. В 2016 году в бюджете заложены средства на похороны 277 действующих военных.

РБК отмечает, что Минобороны РФ статистику по потерям публиковало в последний раз в 2009 году. Согласно тем данным, в 2008 году погиб 471 военнослужащий, половина из которых покончили жизнь самоубийством. На следующий год генпрокурор России сообщил, что в 2009 году в армии погибло 478 человек.

После этого ни одно из ведомств не публиковало данных о гибели военнослужащих в армии в течение пяти лет.

Согласно данным российского казначейства, по статье о возмещении расходов на погребение Минобороны потратило 5,4 млн руб. в 2013 году и 4,8 млн руб. в 2014 году, а в 2015 году – более чем в 10 раз больше, 6 млрд руб.

Агентство отмечает, что это цифры по открытой части бюджета. Фактически траты были выше, до 5 млрд руб. ежегодно, и их большая часть проходила по "закрытым" разделам, следует из ответа департамента Минобороны.

По данным члена президентского Совета по правам человека Сергея Кривенко, за период с 2014 по середину 2015 года в российской армии погибло 150 человек. При этом эксперт соглашается, что реальная цифра армейских потерь могла быть в два раза больше.

Кривенко также пояснил, что половина из обнаруженных им погибших военных в 2014–2015 годах, скорее всего, относится к потерям в ходе "украинской кампании".

"Родственникам не раскрывали места и обстоятельства смерти, отсутствовала ясная информация о проверке следователями или органами военной прокуратуры фактов гибели", – рассказывает эксперт.

В Минобороны рост расходов на похороны объясняют ежегодной индексацией тарифов на ритуальные услуги и установку и изготовление надгробных памятников. Кроме того, сказывается растущий курс иностранной валюты, приобретаемой для оплаты погребения военных пенсионеров и участников Великой Отечественной войны, проживающих в Литве, Латвии и Эстонии.