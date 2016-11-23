Кабмин отменил 367 актов, ограничивающих бизнес

00
1
Среда, 23 ноября 2016, 11:38
РБК

Кабинет министров отменил 367 постановлений и нормативных актов, которые ограничивают деятельность бизнеса в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 ноября.

Премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание отметил, что Кабмин будет "снимать все барьеры, чтобы бизнес развивался".

"Мы сегодня отменит более трехсот шестидесяти разных постановлений и нормативно-правовых актов, которыми регулировалась деятельность бизнеса и предпринимательства", – заявил премьер.

"Когда мы формировали этот подход, я сказал, что мы будем все пачками отменять, а если какое-то министерство хочет какую-то регуляцию оставить, то возможность заявить об этом есть", – добавил он.

В то же время Гройсман отметил, что многие нормы были введены во времена Советского союза, и действуют по сей день:

"Много бессмысленных вещей записано в различных наших правовых актах", - сказал он.

Пример такого регуляторного акта приводит в своем Facebook главный редактор издания "РБК Украина" Валерий Калныш.

Так до сих пор действует постановление Народного комиссариата труда СССР от 1923 года "Список категорий работников и служащих,которым необходимо выдавать спецмыло домой (в количестве 400 гр. в месяц) сверх мыла,которое находится на предприятиях при умывальниках".

Валентина Романенко, УП

Темы: Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК позволили пользоваться одним авто за госсредства 22 ноября 2016, 10:32
Кабмин объявил повторный конкурс на госсекретаря Минэкологии 20 ноября 2016, 15:28
Нефьодов стал первым заместителем министра экономики вместо Ковалив 18 ноября 2016, 11:45
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.185.119.---CEMEH23.11.2016 12:22
Так виглядає маланець, а не реформатор.

Думаю що в недалекому майбутньому всі вони будуть проживати на землі обєтованной після всіх цих рехформ.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Кабмин отменил 367 актов, ограничивающих бизнес
За 4 года Минобороны РФ оплатило похороны 1000 военных
Суду в Гааге передадут материалы по Майдану за 2-3 месяца – Горбатюк
Под Счастьем ранили бойца ВСУ, а на Донетчине – разведчика
Все новости
Инфографика

Кому идут ваши деньги за электричество

Проект

Зачем немец проехал по Украине с куском военного самолета на крыше?