Кабмин отменил 367 актов, ограничивающих бизнес
Кабинет министров отменил 367 постановлений и нормативных актов, которые ограничивают деятельность бизнеса в Украине.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 ноября.
Премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание отметил, что Кабмин будет "снимать все барьеры, чтобы бизнес развивался".
"Мы сегодня отменит более трехсот шестидесяти разных постановлений и нормативно-правовых актов, которыми регулировалась деятельность бизнеса и предпринимательства", – заявил премьер.
"Когда мы формировали этот подход, я сказал, что мы будем все пачками отменять, а если какое-то министерство хочет какую-то регуляцию оставить, то возможность заявить об этом есть", – добавил он.
В то же время Гройсман отметил, что многие нормы были введены во времена Советского союза, и действуют по сей день:
"Много бессмысленных вещей записано в различных наших правовых актах", - сказал он.
Пример такого регуляторного акта приводит в своем Facebook главный редактор издания "РБК Украина" Валерий Калныш.
Так до сих пор действует постановление Народного комиссариата труда СССР от 1923 года "Список категорий работников и служащих,которым необходимо выдавать спецмыло домой (в количестве 400 гр. в месяц) сверх мыла,которое находится на предприятиях при умывальниках".
Валентина Романенко, УП
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Думаю що в недалекому майбутньому всі вони будуть проживати на землі обєтованной після всіх цих рехформ.