Парцхаладзе стал замминистра по вопросам ЖКХ
Кабинет министров назначил заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства бывшего первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации Льва Парцхаладзе.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление из Кабинета министров.
Согласно сообщению, решение было принято во время заседания правительства в среду.
Как известно, в начале ноября Парцхаладзе уволился с должности в КГГА.
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