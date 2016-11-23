Парцхаладзе стал замминистра по вопросам ЖКХ

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Среда, 23 ноября 2016, 13:40

Кабинет министров назначил заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства бывшего первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации Льва Парцхаладзе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление из Кабинета министров.

Согласно сообщению, решение было принято во время заседания правительства в среду.

Как известно, в начале ноября Парцхаладзе уволился с должности в КГГА.

Темы: ЖКХ Кабинет министров
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Комментарии — 2
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IP: 5.248.103.---Олег Владимирович Павлов23.11.2016 15:15
министру ЖКХ хоть сто замов назначь - они все не смогут победить одного монополимта - НКРЭ
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IP: 5.248.103.---Олег Владимирович Павлов23.11.2016 15:11
вы там, ребята, разберитесь, кто за что в конце концов отвечает и кто крыщует установку индивидуальных счётчиков газа, как того требует Закон Украины?!!!
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