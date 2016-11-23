Тимошенко потребует от НАБУ взяться за Порошенко и Гонтареву

2416 просмотров
10
Среда, 23 ноября 2016, 13:52

"Батькивщина" потребует создания временной следственной комиссии для проверки деятельности руководителей Нацбанка Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина.

Также партия будет добиваться от Национального антикоррупционного бюро расследовать их деятельность и якобы обогащение президента Петра Порошенко на падении курса гривны, заявила Тимошенко на пресс-конференции.

"Экономический и финансовый крах, начатый в Украине в последние годы, имеет, в том числе, авторство руководителя Национального банка госпожи Гонтаревой. Мы убеждены, что падение гривны в 3,2 раза – это была та красная "ядерная" финансовая пусковая кнопка, которая полностью запустила процессы экономического и финансового разрушения", – заявила она.

"Мы считаем, что именно Гонтарева, которая была одним из лидеров команды Януковича по отмыванию грязных денег через государственные ценные бумаги, продолжает сегодня работать на конгломерат Януковича-Порошенко, продолжает работать на российские банки и обслуживать коррупцию", – сказала Тимошенко.

По ее словам, 84 банка уничтожены. "Только за последние две недели упали еще два банка, они похоронены Гонтаревой. И Высшая кассационная инстанция уже доказала по нескольким банкам, что их "убийство" было искусственным", – сказала Тимошенко.

"Национальная финансовая и банковская система по сути уничтожены госпожой Гонтаревой. Но я убеждена, что она – не самостоятельный игрок и выполняла прямые распоряжения Петра Порошенко. Они – команда. Гонтарева много лет обслуживала бизнес Порошенко. Она – его бизнес-партнер. И она – бизнес-партнер Януковича", – сказала Тимошенко.

Со ссылкой на документ Фонда гарантирования вкладов она сказала, что активы ликвидированных банков составляют 448 млрд грн, а фонд во главе с еще одним "бизнес-партнером" Порошенко Константином Ворушилиным оценил их в 99 млрд грн. "350 миллиардов гривен они собираются положить себе на оффшорные счета", – считает Тимошенко.

Она заявила также, что Порошенко – единственный человек в стране, кто заработал на падении курса гривны "почти 50 миллионов гривен".

"Мы как оппозиционная партия требуем от Петра Порошенко прекратить свои бизнес-аферы вместе со своими бизнес-партнерами в банковской сфере и немедленно уволить своих бизнес-партнеров с должностей – Гонтареву и Ворушилина. Если он этого не сделает, это будет значить, что он продолжает свой коррумпированный бизнес", – заявила лидер "Батькивщины".

"Мы также будем инициаторами и в ближайшие дни мы зарегистрируем постановление о создании временной следственной комиссии о проверке коррупционных афер, коррупционной деятельности Гонтаревой и Ворушилина", – добавила она.

"Мы хотим также обратиться к НАБУ со специальным заявлением о коррупции Гонтаревой, где мы изложим все обстоятельства дела, как она обслуживала коррупционные аферы с ценными бумагами Януковича и его окружения. И как случилось так, что президент заработал на падении курса гривны почти 50 миллионов гривен", – сообщила Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" уже 24 ноября обратится к НАБУ по поводу Ворушилина.

"НАБУ, если оно не карманное у Порошенко, пусть докажет это… и привлекут к ответственности высших чиновников государства, которые сегодня стоят во главе коррупции – это президент, Гонтарева, премьер-министр, Ворушилин, руководитель Национальной комиссии по регулированию энергетики по установлению тарифов господин Вовк и многие другие", – сказала политик.

Алена Рощенко, УП

Темы: Тимошенко банки Гонтарева Порошенко НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тимошенко: Порошенко – главный "шатун", который финансирует агрессию РФ 23 ноября 2016, 12:57
Тимошенко связывает атаки на себя с расследованием "Батькивщины" о банках 17 ноября 2016, 16:28
Соболев попросил НАПК проверить образ жизни Тимошенко 21 ноября 2016, 13:30
Луценко обещает проверить Тимошенко, когда Ляшко аргументирует упреки 18 ноября 2016, 14:58
Комментарии — 10
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.222.71.---Evgen z PL23.11.2016 15:30
дістала вже ця політична шалава.хай краще раком стане перед путіним, у неї це краще виходить. і ше підставляє НАБУ , всі знають шо НАБУ немає права розслідувати президента
ОтветитьС цитатой
IP: 194.0.237.---Евгений Ковальчук23.11.2016 15:29
Юля Володимирівна обрала своєю професією "любити Україну" після краху її патрона Лазаренка, до того часу її влаштовувало бути "газовою принцесою". І після цього нею рухає одне - ненаситна жадоба влади
ОтветитьС цитатой
IP: 188.163.107.---Василь Таранович23.11.2016 15:10
sensor+2:

А ты чьих электоратов будешь? Давай колись,погутарим,сенсорная ты наша кнопка.
ОтветитьС цитатой
IP: 94.178.116.---sensor+223.11.2016 15:04
Василь Таранович:
sensor+2:
Пусть сначала деньги в бюджет вернёт за газ по спекулятивной цена по подписанным в обход Президента газовый котракт с её путиным.

Идиотка бл%дь.
І скільки тобі заплатили за твої кізяки тут на УП ?
Яка вумна подъ%бка, эректорат Владимировны до боли предсказуем.
ОтветитьС цитатой
IP: 94.178.116.---sensor+223.11.2016 14:58
Я теперь понимаю Ющенко когда он не захотел её поддерживать в борьбе с Януковичем. Ещё неясно кто из них разрушительней для страны, думается что Владимировна покруче Янука была бы в деле разрушения и ослабления государства.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Генпрокуратура перечислила дела против Януковича и К°
Аваков заявил, что разогнать Майдан приказал Левочкин
Кабмін выводит из госсобственности 244 печатных СМИ
Кличко говорит, что некоторые дома Войцеховского могут снести
Все новости
Ссылки недели

Полезные книги, музыка, красота и странные коллекции

5 пояснений

Как правильно употреблять антибиотики