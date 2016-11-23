Руководителей НОТУ теперь будут выбирать без Кабмина
Кабинет министров принял изменения в свое постановление №777, которые предусматривают, что председателя и членов правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины будет назначать только наблюдательный совет без правительства.
Об этом в комментарии "Украинской правде" пояснил министр информационной политики Юрий Стець.
"То есть теперь органы власти не будут иметь влияния на назначение", – отметил министр.
"Это исключительно компетенция наблюдательного совета", – добавил он.
Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.
Государственный комитет телевидения и радиовещания определенное время выяснял процедурные нюансы с правительством по вопросу о его увольнении, поскольку назначал Аласанию Кабмин.
Кабинет министров на заседании 2 ноября дал Госкомтелерадио право уволить главу НТКУ.
Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко подписал приказ об увольнении гендиректора НТКУ Зураба Аласании по соглашению сторон 7 ноября.
Роман Кравец, Валентина Романенко, УП
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