Кабмін выводит из госсобственности 244 печатных СМИ

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Среда, 23 ноября 2016, 14:18

Кабинет министров утвердил перечень из 244 печатных СМИ и редакций, которые подлежат разгосударствлению.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook написал: "Правительство сделало шаг на пути разгосударствления печатных средств массовой информации".

"Цель реформы - лишить эти СМИ государственного влияния и сделать их интересными и информативными", - написал он.

По его словам 244 печатных изданий выразили желание принять участие в первом этапе реформирования.

Это более половины коммунальных СМИ в стране.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров СМИ реформа
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Комментарии — 2
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IP: 91.196.156.---alfa_omega23.11.2016 15:26
все закроются без гос. поддержки. Туда им и дорога.
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IP: 91.225.121.---DND23.11.2016 15:08
Маразм.
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