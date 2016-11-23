ГПУ перечислила дела против Януковича и К°

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Среда, 23 ноября 2016, 14:51

Генеральная прокуратура рассказала, против кого из окружения экс-президента Виктора Януковича открыла уголовные производства и почему расследование остановлено.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос журналистки Екатерины Сергацковой через ресурс "Доступ к правде".

ГПУ отметила, что в частности осуществляются такие досудебные расследования по уголовным производствах по подозрению:

Виктора Януковича в завладении совместно с другими лицами государственным имуществом, а именно комплексом "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" на общую сумму более 540 млн. грн.; участком 17, 48 га в заповеднике Сухолучье на сумму 22,5 млн грн; по факту получения взятки 26,6 грн под видом авторского вознаграждения от ООО "Типография "Новый мир", а также незаконного создания и финансирования за счет госбюджета на сумму 220 млн грн. телекоммуникационной сети специального назначения на базе "Укртелекома".

Также Янукович фигурирует в расследовании по так называемым законам 16 января, принятых путем фальсификации, а также "по факту создания преступной организации и совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что в период января - февраля 2014 повлекло смерть 78 человек и нанесения огнестрельных ранений 180 лицам".

Относительно окружения экс-президента Украины, то также производятся расследование по подозрению:

Виталия Захарченко, экс-главы МВД, о создании преступной организации и массовых убийств на Майдане, поставке и предоставления указания на применение против митингующих спецсредств производства России и растраты средств на сумму 1177,2 тыс грн.

Виктора Пшонки, экс-генпрокурора, в завладении государственными средствами на сумму 68,3 млн грн, предназначенных на текущий ремонт зданий ГПУ, а также в содействии противодействия мирным акциям протеста;

Александра Януковича, бывшего народного депутата, за уклонение от налогов ОАО "Артемовск-Вайнери";

Николая Азарова, экс-премьер-министра, за те же 220 млн грн государственных средств на создание телекоммуникационной сети специального назначения на базе "Укртелекома", что также вменяется Виктору Януковичу, плюс противодействие мирным акциям протеста, а также за организацию принятия постановлений Кабмина, которые расширяли применение спецсредств против митингующих;

Эдуарда Ставицкого, экс-министра энергетики и промышленной политики, по факту вывода из государственной собственности комплекса "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" и земельных участков площадью 104 га.

Указанные уголовные производства в одно не объединены, а досудебные расследования остановлены в связи с розыском подозреваемых, отмечают в ГПУ.

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Остановлены досудебные расследования по подозрению Александра Клименко "в связи с сокрытием подозреваемого от органов следствия и суда".

Кроме этого ГПУ расследует уголовные производства по Александру Арбузову, экс-главе Нацбанка, и Раисе Богатыревой, экс-вице-премьеру и экс-министру здравоохранения.

В связи с сокрытием от органа досудебного расследования они объявлены в розыск, а Арбузов, по словам ГПУ, находится также в международном розыске Интерпола.

Полностью с информационным запросом и ответом Генпрокуратуры можно ознакомиться здесь.


Темы: Генпрокуратура Янукович Евромайдан
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IP: 46.175.78.---vik735223.11.2016 15:28
Перерахували? Ну то й що? Це функція ГП, рахувати?
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