Экс-руководителя харьковского "Облавтодора" задержали за коррупцию

Силовики задержали бывшего руководителя харьковского "Облавтодора", который подозревается в хищении бюджетных средств.

Об этом в среду сообщает пресс-служба СБУ.

"На протяжении 2011-2013 годов чиновник разворовывал деньги во время закупки горюче-смазочных материалов. В частности, в 2013 году он закупил "на бумаге" 32 тонны дизтоплива на 350 тысяч гривен и постепенно списывал его для сокрытия недостачи", – заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, после Революции достоинства чиновник сбежал в оккупированный Крым, возглавив там одно из дорожно-эксплуатационных предприятий.

Он был задержан во время въезда на территорию материковой Украины для посещения семьи.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ведомство добавило, что двое работников ГП "Харьковский облавтодор", которые были втянуты бывшим руководителем в противоправную деятельность, привлечены к уголовной ответственности, одного уже осудили.