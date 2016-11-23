К минской группе по Донбассу присоединился экс-посол Украины в США

В Минске началось заседание Трехсторонней группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В комментарии "Украинской правде" она сообщила, что на встрече присутствует бывший посол Украины в США Александр Моцик, примкнувший к работе политической подгруппы.

фото:wikipedia.org

Как известно, по данным Института мировой политики в 2011 году Моцик входил в десятку лучших дипломатов Украины.

Украинская правда