Горбатюк: дело "диктаторских законов" более года саботируется судом

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Среда, 23 ноября 2016, 15:31

Дело против экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова и еще двух депутатов относительно принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года была направлена в суд еще в сентябре 2015 года, но до сих пор не состоялось ни одного заседания по существу.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк.

Кроме этого дела, по его словам, суды саботируют и ряд других, в том числе – относительно преступлений на Майдане.

В частности, еще с января 2015 года в суде лежит дело против заместителя министра внутренних дел Сергея Лекаря, который обвиняется в инициировании принятия Кабмином постановлений, "которыми были незаконно приняты на вооружение милиции спецсредства усиленного действия – гранаты из России, которые не прошли необходимой в таких случаях экспертизы Минздрава, и расход на эти спецсредства 1,2 миллионов гривен МВД".

"Та же самая ситуация по делу бывшего руководителя КГГА Александра Попова, которое направили в суд в феврале 2015-го. Еще через 2 месяца – четырех командиров "Беркута" по событиям 30 ноября. Прошло год и 9 месяцев, но никто не спешит назначать заседания и слушать дело", – добавил он.

"Мы в своих производствах там, где есть нарушения со стороны судьи, в частности, необоснованный самоотвод – подаем ходатайство о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности или увольнении. Такие мы направляли ходатайства в отношении 2 судей в апреле 2015 года. До сих пор их не рассмотрели", – добавил он.

Как известно, Ефремов уже несколько месяцев находится за решеткой по делу о посягательстве на суверенитет Украины.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Ефремов суд
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IP: 91.225.121.---DND23.11.2016 15:47
Верхівка ніби вся - За, а суд проти. Ну ну .
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