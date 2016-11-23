Муженко: Армия готовится к нескольким сценариям эскалации с Россией

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Среда, 23 ноября 2016, 15:40

Украина готова к широкомасштабным действиям поддерживаемых Россией сепаратистов на территории страны.

Об этом заявил начальник Генштаба генерал Виктор Муженко в интервью агентству BNS находящийся в Вильнюсе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рассматриваем сценарии от возможной эскалации конфликта на юго-востоке Украины к широкомасштабной агрессии в отношении Украины. По этим сценариям отрабатываются соответствующие контрмеры. Эти войска готовятся к этому, комплектуются, и на сегодняшний день мы способны противостоять Российской Федерации. Насколько мы к этому готовимся, мы прогнозируем, значит, мы считаем, что эти сценарии могут быть реальные", - сказал он.

Муженко отметил, что у него нет никаких сигналов о том, что будущая администрация Дональда Трампа изменит курс и откажется от намеченной поддержки Украины.

Он напомнил, что США выделяют средства на реформу ВС Украины с целью, чтобы она соответствовала стандартам НАТО, это финансовая поддержка оценивается примерно в 500 млн. долларов.

"По крайней мере, из того, что мы знаем, из общения с американскими военными - то никаких изменений пока не предвидится. То есть и вопросы помощи, в том числе и помощи советниками, и вопрос подготовки (наших военных) инструкторами соответственно, в том числе и вопрос материальной помощи, решения о которой уже были приняты - все это пока остается в силе. И каких-то других сигналов у нас нет на сегодняшний день", - сказал он.

Как известно, Генштаб ВСУ сформировал 4 батальона по стандартам НАТО.

Темы: Муженко армия Росcия
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IP: 91.225.121.---DND23.11.2016 15:45
А НАТО що було готове до агресії Орди РФ? Слова Муженка означають нам дають гроші аби ми були як НАТО не готові до боротьби з агресором. Ці доморощені генерали типу Галетея, які купували і купують посади для власного збагачення або тупі або корумповані.
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