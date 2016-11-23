Адвокат Януковича говорит, что в Киеве хотят сорвать допрос

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Среда, 23 ноября 2016, 16:28

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк просит Государственную судебную администрацию Украины обеспечить качественный видеосвязь между Святошинского судом и Ростовским областным судом.

Об этом он заявил в своем комментарии, присланном "Украинской правде".

Сердюк отметил, что представители прокуратуры Украины "выражают сомнения в возможности проведения допроса в формате видеоконференции".

По его словам, между судами в Ростове и Киеве была проведена успешная тестовая видеосвязь.

"Что дало основания прокуратуре полагать, что могут быть технические помехи совершенно не понятно. Единственное возможное объяснение – наличие большого количества официальных лиц, не заинтересованных в получении от В.Ф. Янукович публичных показаний по делу "беркутовцев", - заявил он.

"Именно эти лица возможно готовят срыв видеотрансляции.   Мы обращаемся к Государственной судебной администрации с требованием обеспечить на территории Украины надежную и качественную видеосвязь между Святошинским судом  и Ростовским областным судом", - добавил Сердюк.

Как известно, Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос бывшего президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.

Украинская правда

Темы: Янукович допрос Майдан
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Комментарии — 3
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IP: 92.52.186.---vasyapupkin23.11.2016 17:25
Нехай розкаже, цікаво послухати як Яценюк Кличко і Тягнибок вели перемовини під час майдану , до того ж 100 відсотків він їх писав, може стане зрозуміло чому камікадзе здав все майно України в Криму, і хто є ху.
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IP: 46.133.177.---люстрация23.11.2016 17:07
Юрій Чайка, це хто, типу Беркут 'безневинні люди'? І щодо трибуни для' викладення власного бачення подій' - знов мимо, влада навiть якби хотіла, не могла б цьому завадити. Хаму достатньо скликати прес-конференцію для 'викладення власного бачення' - і всі інформагенства будуть там. Тому тут не маю жодного сумніву, що Чайка - один з палких прихильників януковича.
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IP: 37.229.144.---Юрій Чайка23.11.2016 16:52
Не маю жодного сумніву, що адвокат каже правду: влада не така дурна, щоби надати Профффесссору трибуну для викладення власного бачення подій ...
Коли в 1937 році сталінський обер-прокурор Вишинський готував гучні процеси над безневинними людьми - хіба там були свідки, що підтримували звинувачених?! Отож...
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