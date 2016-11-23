Адвокат Януковича говорит, что в Киеве хотят сорвать допрос

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк просит Государственную судебную администрацию Украины обеспечить качественный видеосвязь между Святошинского судом и Ростовским областным судом.

Об этом он заявил в своем комментарии, присланном "Украинской правде".

Сердюк отметил, что представители прокуратуры Украины "выражают сомнения в возможности проведения допроса в формате видеоконференции".

По его словам, между судами в Ростове и Киеве была проведена успешная тестовая видеосвязь.

"Что дало основания прокуратуре полагать, что могут быть технические помехи совершенно не понятно. Единственное возможное объяснение – наличие большого количества официальных лиц, не заинтересованных в получении от В.Ф. Янукович публичных показаний по делу "беркутовцев", - заявил он.

"Именно эти лица возможно готовят срыв видеотрансляции. Мы обращаемся к Государственной судебной администрации с требованием обеспечить на территории Украины надежную и качественную видеосвязь между Святошинским судом и Ростовским областным судом", - добавил Сердюк.

Как известно, Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос бывшего президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.

Украинская правда