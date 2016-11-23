В Киеве националисты заблокировали Апелляционный суд

В Киеве протестующие заблокировали здание Апелляционного суда, где рассматривается дело Виты Завирухи, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка, обвиняемых в вооруженном нападении и убийстве двух сотрудников милиции.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель руководителя центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко.

"Блокируем Апелляционный суд снаружи. Здесь уже "Правый сектор", "Донбасс", "Айдар", "С14" и другие. Внутри остаются Юлия Тимошенко (нардеп – ред.), Вита Завируха, адвокат и инвалид АТО без ног. Должны приехать другие народные депутаты", - написала она.

По ее словам суду привезли еще автобус "барсов".

Как известно, 1 октября истек срок меры пресечения для Виты Заверухи и еще двух подозреваемых по делу о убийство милиционеров.

В 8:00 утра подозреваемых отпустили, но потом снова задержали в зале суда. Как отметил нардеп Игорь Луценко, причина повторного задержания - в нарушении задержанными общественного порядка за решеткой.

В мая 2015 года года в результате перестрелки с грабителями АЗС погибли два милиционера, еще трое получили ранения. Милиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления.

Впоследствии глава МВД Арсен Аваков заявил, что эти же люди ранее нападали на посту ГАИ в Быковне.

На сайте МВД также было обнародовано видео, на котором один из задержанных заявил, что они приехали в столицу с целью устроить теракт.

Українська правда