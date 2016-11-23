В Киеве националисты заблокировали Апелляционный суд

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Среда, 23 ноября 2016, 19:11

В Киеве протестующие заблокировали здание Апелляционного суда, где рассматривается дело Виты Завирухи, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка, обвиняемых в вооруженном нападении и убийстве двух сотрудников милиции.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель руководителя центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко.

"Блокируем Апелляционный суд снаружи. Здесь уже "Правый сектор", "Донбасс", "Айдар", "С14" и другие. Внутри остаются Юлия Тимошенко (нардеп – ред.), Вита Завируха, адвокат и инвалид АТО без ног. Должны приехать другие народные депутаты", - написала она.

По ее словам суду привезли еще автобус "барсов".

Как известно, 1 октября истек срок меры пресечения для Виты Заверухи и еще двух подозреваемых по делу о убийство милиционеров.

В 8:00 утра подозреваемых отпустили, но потом снова задержали в зале суда. Как отметил нардеп Игорь Луценко, причина повторного задержания - в нарушении задержанными общественного порядка за решеткой.

В мая 2015 года года в результате перестрелки с грабителями АЗС погибли два милиционера, еще трое получили ранения. Милиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления.

Впоследствии глава МВД Арсен Аваков заявил, что эти же люди ранее нападали на посту ГАИ в Быковне.

На сайте МВД также было обнародовано видео, на котором один из задержанных заявил, что они приехали в столицу с целью устроить теракт.

Українська правда

Темы: суд Киев Правый сектор
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Комментарии — 7
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IP: 37.229.144.---Юрій Чайка23.11.2016 21:15
Якби такі вакханалії навколо судів коїлися в Європі - суддівський корпус давно вже оголосив би загальнонаціональний страйк з вимогою до лидерів держави забезпечити реальну незалежність суду і передбачене кримінальним законом притягнення до відповідальності кожного "патріота", депутата і бешкетника, який намагався здійснювати на суд тиск в будь-якій формі....

ТАК ТО - ЄВРОПА.... :))
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IP: 37.229.144.---Юрій Чайка23.11.2016 20:41
Ivan Volodumurovich:
Юрій Чайка:
які бідні нещасні судді, злочином є те що вони ще судять, їх давно треба було люструвати.
Точно! А Завірюху і того депутата призначити суддями... І хай вони судять Івана Володимировича.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 23.11.2016 20:24
Ключевым звеном кремлевского Шатуна является и вал наркомании, захлестнувший всю Украину. Закладчики наркоты и их клиенты едва ли не плотными колоннами, совершенно не таясь, шныряют по улицам всех украинских городов. Одни непрерывно делают "закладки" наркоты, другие, не таясь, непрерывно ищут эти закладки под лавочками у подъездов домов, в водосточных трубах, у детских песочниц, на спортивных площадках, в цветочных клумбах… СБУ делает вид, что это ее не касается. Полицействующие уроды – тем более! Не далее как вчера в этой связи Ольга Фреймут в своей программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Урод ей в ответ про... отопительный сезон. Невдомек уроду, что с таким подходом скоро не станет кого отапливать в Херсоне. Еще большими дебилами, нежели мэр, выглядели в программе Фреймут приехавшие в великом множестве по ее звонку для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне онанисты.
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IP: 176.106.207.---дід_панас23.11.2016 20:16
Ivan Volodumurovich:
Якщо тимошенко, то обовязково йуля. Не вводьте людей в оману
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IP: 46.201.145.---Ivan Volodumurovich23.11.2016 19:35
Юрій Чайка:
які бідні нещасні судді, злочином є те що вони ще судять, їх давно треба було люструвати.
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