В Киеве националисты заблокировали Апелляционный суд
В Киеве протестующие заблокировали здание Апелляционного суда, где рассматривается дело Виты Завирухи, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка, обвиняемых в вооруженном нападении и убийстве двух сотрудников милиции.
Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель руководителя центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко.
"Блокируем Апелляционный суд снаружи. Здесь уже "Правый сектор", "Донбасс", "Айдар", "С14" и другие. Внутри остаются Юлия Тимошенко (нардеп – ред.), Вита Завируха, адвокат и инвалид АТО без ног. Должны приехать другие народные депутаты", - написала она.
По ее словам суду привезли еще автобус "барсов".
Как известно, 1 октября истек срок меры пресечения для Виты Заверухи и еще двух подозреваемых по делу о убийство милиционеров.
В 8:00 утра подозреваемых отпустили, но потом снова задержали в зале суда. Как отметил нардеп Игорь Луценко, причина повторного задержания - в нарушении задержанными общественного порядка за решеткой.
В мая 2015 года года в результате перестрелки с грабителями АЗС погибли два милиционера, еще трое получили ранения. Милиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления.
Впоследствии глава МВД Арсен Аваков заявил, что эти же люди ранее нападали на посту ГАИ в Быковне.
На сайте МВД также было обнародовано видео, на котором один из задержанных заявил, что они приехали в столицу с целью устроить теракт.
Українська правда
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ТАК ТО - ЄВРОПА.... :))
Юрій Чайка:
які бідні нещасні судді, злочином є те що вони ще судять, їх давно треба було люструвати.
Якщо тимошенко, то обовязково йуля. Не вводьте людей в оману