В зоне АТО в среду активно работали снайперы боевиков

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Среда, 23 ноября 2016, 19:38

Пророссийские боевики в среду 22 раза обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщает пресс-центр АТО, из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Марьинке, Широкино, Красногоровке и Талаковке. По Новотроицкому, Марьинке и Павлополю стрелял снайпер.

"На Донецком направлении стреляли по нашим позициям в районе Авдеевки и Луганского из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. С тех же видов вооружения оккупанты вели огонь в направлении Новолександровки и Троицкого на Луганщине. По Новоалександровке стрелял также снайпер", - сказано в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
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