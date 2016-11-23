В Минюсте сомневаются в том, что видеодопрос Януковича состоится

Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова сомневается, что допрос экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции состоится.

Об этом она сказала в эфире 112 канала.

"У меня много сомнений, что этот допрос вообще состоится, мы не впервые о нем говорим", - отметила Севостьянова.

Она также выразила мнение, что Янукович не должен выступать по делам Майдана как свидетель.

"Выскажу субъективное мнение, но я не вижу, какие могут быть предоставлены доказательства Януковичем в этом деле в качестве свидетеля. Это главное обвиняемое лицо в Украине. Есть много инструментов, начиная с заочного осуждения, благодаря которым можно было бы оперативно рассмотреть это дело и привлечь его к ответственности, и уже потом искать инструменты, как вернуть в Украину для отбывания наказания", - сказала она.

Как известно, допрос Януковича в режиме видеоконференции по делу 5 "экс-беркутовцев" запланирован в Святошинском райсуде Киева на 25 ноября текущего года.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил Государственную судебную администрацию Украины обеспечить качественную видеосвязь между Святошинским судом и Ростовским областным судом. Он заявил, что допрос может быть сорван.