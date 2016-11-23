Генерал-майору Назарову зачитали обвинение по делу об Ил-76

В Павлоградском горрайсуде обнародовали обвинительный акт в отношении генерал-майора Виктора Назарова, обвиняемого по делу о сбитом боевиками под Луганском самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.

Как сообщает Радио Свобода, обвинительный акт объявил представитель прокуратуры на судебном заседании 23 ноября.

Согласно документу, Назаров как руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей.

Кроме того, в акте указано, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

"13.06.2014 года в штаб АТО из СБУ поступила информация - о том, что две группы боевиков вооруженные ПЗРК, отправились на аэродром Луганска и намерены сбивать самолеты", - отметил прокурор.

По его данным, Виктор Назаров как руководитель штаба АТО не организовал противодействие группам боевиков и не гарантировал безопасность украинских военнослужащих, отправленных в Луганск, что "привело к совершению теракта и гибели 49 военнослужащих".

Материальный ущерб государства, по данным из акта, оценен в более 28,7 миллиона гривен.

Ранее сотрудники СБУ, свидетели, которых суд опрашивал по делу, заявляли, что передавали в штаб АТО информацию о пребывании группы боевиков с ПЗРК на аэродроме Луганска.

Однако в своих показаниях в суде генерал-майор Виктор Назаров эти заявления опровергал.

В Павлограде на Днепропетровщине уже почти полгода продолжается суд по делу о гибели в сбитом вооруженными сепаратистами самолете Ил-76 украинских военных.

На скамье подсудимых – однин человек, генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшем тяжкие последствия).

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.