Экс-директор украинской библиотеки в Москве рассказала, как выбрасывала книги на помойку

Экс-директор Библиотеки украинской литературы Валентина Слюсарчук "выкидывала на свалку" некоторые книги "антироссийской направленности".

Об этом она рассказала на заседании Мещанского суда столицы в среду, 23 ноября, пишет РБК.

Слюсарчук проходит в качестве свидетеля по делу Натальи Шариной, которая руководила библиотекой в 2007–2015 годах. Шарину обвиняют в экстремизме и растрате денег госучреждения.

Слюсарчук, возглавлявшая библиотеку в 2001–2007 годах, заявила, что читатели нередко приносили книги в дар. Эти издания хранились в служебном помещении, недоступном для посетителей. Их отсматривали сотрудники отдела комплектования и выбирали, какие книги оставить в библиотеке. Сами книги они не читали, а изучали только название и аннотацию.

Слюсарчук также иногда изучала вновь поступившие издания, хотя это не входило в ее должностные обязанности. Она отметила, что четких критериев отбора литературы не было и фонд библиотеки никогда не цензурировался. Некоторые книги она выбрасывала, рассказала экс-директор.

Адвокат Шариной Евгений Смирнов перечислил названия книг с экстремистским содержанием, которые, по версии следствия, распространяла его подзащитная, однако Слюсарчук не могла вспомнить, находились ли эти книги в библиотеке, когда она ей руководила. Она добавила, что никогда не закупала книг, которые "чернят наше государство, представляют его в неправильном свете с точки зрения исторических фактов".

Директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина была задержана 28 октября 2015 года по подозрению в распространении экстремистской литературы. На следующий день столичный Таганский суд поместил ее под домашний арест. По версии следствия, директор библиотеки с 2011 по 2015 год занималась распространением через библиотеку экстремистских книг, в том числе текстов украинского националиста Дмитро Корчинского.

Во время избрания меры пресечения в зале суда Шарина отмечала, что во время обыска в библиотеке, действительно, были изъяты запрещенные книги, однако настаивала на том, что всю литературу подкинули. Кроме того, по словам библиотекаря, в 2010 году в ее отношении следователи уже возбуждали уголовное дело. Тогда, по словам задержанной, были изъяты 73 книги. Спустя год дело было закрыто, Шарина получила право на реабилитацию.

Ей предъявлено обвинение по пункту "б" ч.2 ст.282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды с использованием своего служебного положения), а также в растрате денег, выделенных на оплату юридических услуг для библиотеки. Как полагает следствие, средства Шарина потратила не на нужды заведения, а на свою защиту по первому уголовному делу. Сама Шарина свою вину не признает.