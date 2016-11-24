МИД возмутилось очередным нападением на культцентр Украины в Москве
МИД Украины заявил решительный протест российской стороне и выразил возмущение фактом поджога государственного флага, совершенном 22 ноября во время нападения на здание Национального культурного центра Украины в Москве группой радикально настроенных молодых людей.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины.
"О спланированном и санкционированном характере подобных акций свидетельствует систематичность их проведения под стенами украинского заведения в самом центре Москвы, а также отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных органов. Указанные события вокруг украинского учреждения расцениваются как откровенная провокация, целью которой является разжигание межнациональной вражды и искусственное навязывание российскому обществу антиукраинской агрессии", - говорится в заявлении МИД.
В Министерстве иностранных дел потребовали безотлагательно расследовать преступление и призвали к публичности судебного приговора всем причастным к его совершению.
Ранее сообщений о нападении неизвестных на культурный центр в РФ не было, однако в сети появилось видео нападения и сожжение украинского флага. В описании к видео сообщается, что нападавшие применили шумовые гранаты и что-то написали на стене учреждения.
Как известно, в сентября сотрудники Культурного центра Украины из числа граждан РФ захватили здание Центра, гендиректора Владимира Ионова, назначенного Украиной, не пускали на рабочее место, в его кабинете сменили замок. Ионов заявлял, что граждане РФ, работавшие в Центре до его назначения, блокируют его работу.
28 октября 2015 года по подозрению в распространении экстремистской литературы была задержана директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина. Суд поместил ее под домашний арест. По версии следствия, директор библиотеки с 2011 по 2015 год занималась распространением экстремистских книг, в том числе текстов украинского националиста Дмитрия Корчинского.
Ей предъявлено обвинение по пункту "б" ч.2 ст.282 Уголовного кодекса (разжигание ненависти либо вражды с использованием своего служебного положения), а также в растрате денег, выделенных на оплату юридических услуг для библиотеки.
При избрании меры пресечения Шарина отмечала, что во время обыска в библиотеке действительно были изъяты запрещенные книги, однако настаивала на том, что всю литературу подбросили. По ее словам, в 2010 году в отношении Шариной следователи уже возбуждали уголовное дело, тогда было изъято 73 книги. Через год дело было закрыто, Шарина получила право на реабилитацию.Свою вину Шарина не признает.
Украинская правда
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