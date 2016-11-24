Адвокат Януковича: Никаких запросов о допросе от Украины не поступало, он сам просил

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Четверг, 24 ноября 2016, 00:53

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что допрос по "делу Майдана" инициировал сам Яункович, а Генпрокуратура Украины не направляла запросов в следственные органы России о проведении допроса.

Об этом Сердюк заявил в эфире телеканала "112 Украина" 23 ноября.

"Допрос, которого так долго ждала защита, состоится. Он был инициирован Януковичем, именно он обращался в Святошинский суд с этой просьбой. Я опровергаю информацию о запросах, ни одного запроса в РФ с просьбой оказать содействие в допросе Януковича не поступало ... Виктор Федорович активно готовится к допросу", - отметил Сердюк.

Он заверил, что допрос состоится в назначенное время, и уже успешно осуществлен пробный "звонок" между судами в Ростове и Киеве.

"Связь замечательный, проблем при коммуникации не возникло", - заявил адвокат и отметил, что допрос будет проходить только в открытом режиме, а "любые попытки сделать его закрытым будут незаконными".

По словам Сердюка, ГПУ также было передано адрес и документы о пребывании президента беглого на территории России.

Как известно,  ранее Сердюк попросил Государственную судебную администрацию Украины обеспечить качественную видеосвязь между Святошинским судом и Ростовским областным судом. Он заявил, что допрос может быть сорван.

Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос бывшего президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.

Вместе с тем в Минюсте выражают сомнения, что допрос Януковича в режиме видеоконференции состоится.

Украинская правда 

Темы: Янукович суд Росcия
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