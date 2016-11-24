Европарламент: В ЕС - полномасштабная пропаганда РФ, Кремль финансирует европейские партии

113 просмотров
0
Четверг, 24 ноября 2016, 01:28

Европейский парламент признал факт полномасштабной российской пропаганды в ЕС и финансирование европейских партий и организаций Кремлем.

Резолюция о борьбе с антиевропейской пропагандой со стороны РФ и различных террористических организаций была принята после соответствующего доклада министра иностранных дел Польши Анны Фотыги, сообщает Европейская правда.

В резолюции подчеркивается, что ЕС должна противостоять кампании дезинформации и пропаганды как международных игроков на уровне государств, таких как Россия, так и негосударственных субъектов международных отношений, как ИГИЛ, "Аль-Каида" и другие джихадистских террористические группы.

"Евродепутаты предупреждают, что Кремль усилил свою пропаганду против ЕС после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе. Они отмечают, что "российские власти используют широкий спектр средств и инструментов, таких как аналитические центры [...] многоязычные телеканалы (например, "Россия сегодня"), псевдоинформационные агентства (например, Спутник) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление, что государства-соседи ЕС на востоке являются "государствами, которые не состоялись" (так называемые failed states)", - говорится в сообщении Европарламента.

В резолюции отмечается, что пропагандистское давление на ЕС со стороны России и исламистских террористических групп растет. Целью антиевропейской пропаганды как правительства РФ, так и террористов является "искажение истины, стремление посеять страх, спровоцировать сомнения и разделить ЕС".

Для того, чтобы успешно противодействовать антиевропейской пропаганде, депутаты Европарламента предлагают усиливать "стратегические коммуникации" внутри ЕС, больше инвестировать в повышение осведомленности, образования, онлайн и местные средства массовой информации, журналистские расследования и информационную грамотность.

Также доклад признает, что Россия финансирует политические партии и организации, в том числе ультраправые и популистские объединения, 

"Голосование позволило четко увидеть российское лобби, якe голосовало против документа или воздержались от его поддержки после провала поправок, которые должны были смягчить текст доклада. Большинство голосов "против" предоставили представители левой фракции" Европейских объединенных левых и лево-зеленых севере "правая" Европа наций и свобод "(Ле-Пен), "Европа за свободу и демократию" (Найджел Фарадж). То есть именно те политические силы, которые способствуют дезинтеграции ЕС и финансируются в том числе и Россией", - прокомментировала голосование глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

Темы: пропаганда Росcия ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Посол: Россия пытается поссорить украинцев и поляков 22 ноября 2016, 15:51
В России покажут антимайдановский фильм "Украина в огне" 21 ноября 2016, 14:47
Россияне подозревают, что СМИ что-то недоговаривают и отвлекают 18 ноября 2016, 18:31
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Еврокомиссар Шевчович поедет в Москву договариваться о газе для Украины
"Укрзализныця" хочет существенно повысить тарифы на пассажирские перевозки
Переговоры в Минске: Договорились открыть КПВВ в Золотом до 10 декабря
Нищук: волну с "генетикой" подняли российские СМИ
Все новости
Искусство на баррикадах

Отчаяние и гнев на Михайловской. Фрагменты из книги "Майдан от первого лица"

Отпущение греха

Папа римский Франциск разрешил прощать аборты