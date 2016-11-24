Гендиректор: "Укроборонпром" недофинансирован на 1 миллиард

116 просмотров
0
Четверг, 24 ноября 2016, 05:12

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что недофинансирование ДК по государственному оборонному заказу на 2016 год составляет около 1 млрд гривен.

Как сообщает УНИАН, в связи с этим сотни сотрудников предприятий, входящих в концерн, будут отправлены в вынужденный отпуск, заявил Романов.

"Житомирский бронетанковый - около 500 человек пойдут в неоплачиваемый отпуск, Львовский бронетанковый - 150", - отметил Романов и добавил, что в случае проблем с финансированием концерн может начать увольнения персонала.

По его словам, причиной недофинансирования гособоронзаказа стала неэффективная работа Верховной Рады в принятии необходимых законопроектов.

Также Романов добавил, что "Укроборонпром" не имеет текущих обязательств перед Минобороны Украины по гособоронзаказу за 2014-2016 годы.

Согласно госбюджету на 2016 год, финансирование Минобороны Украины должно было составлять 55,6 млрд грн, в 2017 году на нужды Минобороны планируется выделить 64 млрд грн.

По словам главы МОУ Степана Полторака, в 2016 году армия недополучит финансирования в сумме 3,6 млрд грн, который составляют средства от конфиската.

Темы: Укроборонпром деньги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Укроборонпром" испытал новые минометы 23 ноября 2016, 14:17
Порошенко вывел Пашинского из набсовета "Укроборонпрома" 18 ноября 2016, 02:19
В "Укроборонпроме" прокомментировали закупку военных деталей в РФ 4 ноября 2016, 10:36
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Еврокомиссар Шевчович поедет в Москву договариваться о газе для Украины
"Укрзализныця" хочет существенно повысить тарифы на пассажирские перевозки
Переговоры в Минске: Договорились открыть КПВВ в Золотом до 10 декабря
Нищук: волну с "генетикой" подняли российские СМИ
Все новости
Фетиш или артефакт

Винил умер, да здравствует винил: почему украинцы снова покупают пластинки

Инфографика

Кому идут ваши деньги за электричество