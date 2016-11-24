Приватизацию ОПЗ обсуждают с 6-7 инвесторами - Билоус

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Четверг, 24 ноября 2016, 05:34

Диалог по приватизации "Одесского припортового завода" ведется с 6-7 инвесторами.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

"14 декабря мы готовимся к проведению аукциона ... тяжелый переговорный процесс. Те, кто хотел заявить о себе, уже заявили. Есть те, кто не заявил, но мы знаем, что они есть и мы ведем их подачи заявок, обсуждаем" , - сообщил Билоус.

По его словам, у тех, кто еще не принял решение (об участии в конкурсе), есть время до 6 декабря, чтобы подать все документы.

"Сейчас диалог ведется с 6-7 участниками. Некоторые "сидят в окопах", некоторые принимают последнее решение, некоторые откажутся... Это не тот процесс, который мы можем прогнозировать", - добавил глава ФГИУ.

"6 декабря мы принимаем заявки и смотрим, соответствуют ли они требованиям к той приватизации. ... 9 числа мы, скорее всего, объявим кандидатов, которые пойдут на аукцион, который состоится 14 числа", - добавил Билоус.

Такое предварительно небольшое количество претендентов на ОПЗ  Билоус пояснил "стагнацией в химической отрасли" и "не супер привлекательной обстановкой в Украине", имея в виду АТО. 

Темы: ОПЗ приватизация Билоус
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