Штаб: Боевики интенсивно бьют из вооружения, запрещенного "Минском"

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Четверг, 24 ноября 2016, 06:59

Боевики интенсивно ведут огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения, за минувшие сутки позиции сил АТО были обстреляны 48 раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО утром 24 ноября.

По данным штаба, за минувшие сутки из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Марьинке, Широкино, Гнутово, Водяному, Красногоровке и Талаковке, по Новотроицкому, Марьинке и Павлополю огонь вел снайпер.

На Донецком направлении стреляли по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Зайцево и Луганского из 120- и 82-миллиметровых минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"На Луганщине из тех же видов вооружения оккупанты вели огонь в направлении Новозвановки, Новолександровки, Крымского и Троицкого, по Новоалександровке стрелял снайпер", - сообщили в штабе. 

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс оружие Минские соглашения
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IP: 195.242.80.---val mashtak 24.11.2016 08:24
“Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували… Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю… А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж…” – Олесь Гончар, «Щоденник», 16 червня 1993 р.
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