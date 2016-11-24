Клинтон "обошла" Трампа на более чем 2 миллиона голосов

На выборах президента США, которые состоялись 8 ноября, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала на более чем 2 млн голосов избирателей больше, чем кандидат от "республиканцев" Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные подсчета голосов избирателей.

В нескольких штатах подсчет голосов продолжается, и 23 ноября преимущество Клинтон составляло 2 017 563 голосов. Как ожидается, разрыв может увеличиться, поскольку подсчет бюллетеней продолжается в тех штатах, где Клинтон одержала победу, в частности, в Калифорнии.

"Независимо от того, насколько значительным окажется этот разрыв, он не изменит итогов выборов. Клинтон станет кандидатом на президентских выборах, который одержал победу в ходе прямого голосования, но тем, кто проиграл в борьбе за необходимые 270 голосов коллегии выборщиков", - отмечает издание.

Как известно, президент США выбирает коллегия из 583 выборщиков.

Ранее СNN сообщила, что во время подсчета голосов преимущество Клинтон над Трампом приближалась к отметке в почти 2 млн. голосов. 8 ноября Клинтон упустила победу из-за голосования в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, которые поддержали Трампа.

В настоящее время все больше ученых и активистов призывают власти США пересчитать голоса на президентских выборах 2016 года в ключевых штатах, подчеркивая, что результаты могли быть изменены иностранными хакерами.

Группа аналитиков, которая убеждает кампанию Хиллари Клинтон присоединиться к своей борьбе, намерена предоставить подробный отчет о своих предположениях в Конгресс и федеральные органы власти в начале следующей недели.