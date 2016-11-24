Омелян анонсировал шаги к развитию дорожной инфраструктуры

В декабре начнут работу двусторонние рабочие группы Украины и Польши по вопросам улучшения железнодорожного, автомобильного сообщения и развития дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян по итогам встречи с главой Мининфраструктуры и строительства Польши Анжеем Адамчиком.

"На повестке дня - "Виа Карпатия", - новая автомагистраль, которая соединит Балтику и Черное море, в частности из Украины. Кроме этого, либерализация авто- и воздушных перевозок ... Ждем визита министра в Киев в начале следующего года", - отметил Омелян.

"Проверил автодороги Львовщины: дороги государственного значения Львов-Пустомыты-Меденичи, Судова Вишня - Яворов - Рава-Русская. ... Приятно, что Онур и Автомагистраль качественно выполняют работы, а последняя компания - еще и в рекордные сроки", - добавил глава Мининфраструктуры.