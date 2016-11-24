Россия снова привезла боевикам 40 грузовиков "гуманитарки"

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Четверг, 24 ноября 2016, 08:58

Колонна МЧС России с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса в 58 раз незаконно пересекла российско-украинскую границу.

В МЧС РФ утром 24 ноября сообщили, что груз прошел таможенное оформление "в строгом соответствии с международным законодательством", после оформления в общей сложности более 40 автомобилей с грузом общей массой свыше 400 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. 

Согласно сообщению, основная масса груза – "продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости".

По данным МЧС, одна из частей колонны прибыла для "оформления" на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган". 

"Все мероприятия на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз", - заявили в МЧС РФ.

Украинская правда

Темы: Росcия Донбасс гуманитарка
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