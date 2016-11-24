Слободян: Гумконвои РФ – попытка сохранить хорошую мину при плохой игре

В Государственной пограничной службе заявляют, что в очередной раз пограничники не осматривали гумконвой, который россияне в нарушение всех международных норм направили через неконтролируемые Украиной участки границы.

Об этом "Украинской правде" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, россияне "в одностороннем порядке оформили транспортные средства в нарушение международных норм о направлении гуманитарных грузов".

"С 5:55 до 7:10 через неконтролируемые пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган зашли 47 автомобилей. Характерная особенность, что в ноте от российского МИД было заявлено о 40 автомобилей", – отметил Слободян.

Он добавил, что украинские пограничники не участвовали в осмотре транспортных средств, поскольку РФ нарушила международные нормы, но "визуально они смогли установить, что большая часть грузовиков была якобы с продуктами – их было 27 и 9 – с медикаментами".

Вместе с тем Слободян предположил, что такие "гуманитарные конвои" России – это попытка "сохранить хорошую мину при плохой игре", поскольку Украина и другие международные организации завозят на Донбасс намного больше гуманитарной помощи.

"У нас каждый день завозится тона гуманитарных грузов: и Красный крест, и международные волонтерские организации. Объемы этой помощи в разы превышают объемы того, что перевозят в этих "фейковых гумконвоях" от РФ", – сказал Слободян.

На вопрос, есть ли информация о том, что россияне завозят оружие в гумконвоях, и целесообразнее ли им для этого использовать поезда, Слободян ответил:

"Это более скорый вопрос к ГУР. Но делать это через гумконвои россиянам сейчас нецелесообразно. У нас есть 409 км границы, которые нам временно неподконтрольны и через них россияне могут завозить и оружие и разную технику".

Как известно, ранее Россия заявила, что ввезла в Украину 58-й гумконвой.

Оксана Коваленко, УП