Слободян: Гумконвои РФ – попытка сохранить хорошую мину при плохой игре

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Четверг, 24 ноября 2016, 09:11

В Государственной пограничной службе заявляют, что в очередной раз пограничники не осматривали гумконвой, который россияне в нарушение всех международных норм направили через неконтролируемые Украиной участки границы.

Об этом "Украинской правде" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, россияне "в одностороннем порядке оформили транспортные средства в нарушение международных норм о направлении гуманитарных грузов".

"С 5:55 до 7:10 через неконтролируемые пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган зашли 47 автомобилей. Характерная особенность, что в ноте от российского МИД было заявлено о 40 автомобилей", – отметил Слободян.

Он добавил, что украинские пограничники не участвовали в осмотре транспортных средств, поскольку РФ нарушила международные нормы, но "визуально они смогли установить, что большая часть грузовиков была якобы с продуктами – их было 27 и 9 – с медикаментами".

Вместе с тем Слободян предположил, что такие "гуманитарные конвои" России – это попытка "сохранить хорошую мину при плохой игре", поскольку Украина и другие международные организации завозят на Донбасс намного больше гуманитарной помощи.

"У нас каждый день завозится тона гуманитарных грузов: и Красный крест, и международные волонтерские организации. Объемы этой помощи в разы превышают объемы того, что перевозят в этих "фейковых гумконвоях" от РФ", – сказал Слободян.

На вопрос, есть ли информация о том, что россияне завозят оружие в гумконвоях, и целесообразнее ли им для этого использовать поезда, Слободян ответил:

"Это более скорый вопрос к ГУР. Но делать это через гумконвои россиянам сейчас нецелесообразно. У нас есть 409 км границы, которые нам временно неподконтрольны и через них россияне могут завозить и оружие и разную технику".

Как известно, ранее Россия заявила, что ввезла в Украину 58-й гумконвой.

Оксана Коваленко, УП

Темы: граница Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 194.44.181.---did_yurko24.11.2016 11:11
Я щось не рорзумію: у кордоны дыра 400 км. То звідки на пунктах пропуску наші прикордонники? Їх же звідти ще в 2014 вибили.
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IP: 165.72.200.---Rat King24.11.2016 10:52
Гумконвой был придуман когда не думали а хорошей репутации а это единственный способ как вывести заводы в таком объеме незаметно. Незаметно для местных и для всего мира, кто не особо хочет видеть и понимать. Идёт заказ на количество фур вот и гонят ну а для эффекту кинут муки сахара, воды на пар копеек и спектаклб готов.
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