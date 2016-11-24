Россия отпустит сына Джемилева как гражданина Украины – адвокат
Российские власти признали сына Мустафы Джемилева Хэйсера гражданином Украины, потому административный надзор с него снимут и отпустят в Украину.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
"Решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилова отменено. Ключевой аргумент – признание его органами Российской Федерации гражданином Украины без каких-либо оговорок", – написал он.
"Фраза в апелляционном определении: "после отбытия наказания Джемилов Х.М. не имеет законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации и подлежит убытию на территорию иностранного государства", внушает сдержанный оптимизм", – добавил адвокат.
Полозов намерен встретиться с Хайсером Джемилевым в колонии.
"Последний день перед освобождением заложника" – написал он в четверг, 24 ноября.
Другой российский адвокат Марк Фейгин также написал в Twitter: "Хайсер Джемилев будет отпущен в Украину".
Хайсер Джемилев будет отпущен в Украину.— Mark Feygin (@mark_feygin) November 24, 2016
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