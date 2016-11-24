Автомайдан связывает обыск с их расследованиями по судьям

В Автомайдане заявляют, что обыски у автомайдановца Николая Сидоркина – это давление на их проект "Prosud", который пишет о дорогих особняках и машинах украинских судей.

Об этом "Украинской правде" заявила пресс-секретарь Автомайдана Катерина Бутко, комментируя информацию об обысках в связи якобы со слежкой за главой Голосеевского суда Еленой Первушиной.

Она связывает обыск у Сидоркина с расследованием, которое они проводили в рамках проекта "Prosud". Кроме того, Бутко предположила, что либо жалоба, либо решение могло быть принято "задним числом".

"Недавно у нас появилась информация, что судья Первушина ездит на незадекларированном автомобиле. И потому мы решили проверить этот факт", - рассказала Бутко.

"Неделю назад, именно неделю назад утром Коля действительно под судом ожидал в своей машине "Форд" приезда Первушиной, чтобы проверить, ездит ли она на незадекларированном авто", - рассказала Бутко.

"Машина "Шкода", которая указана в решении суда, нам незнакома и не имеет никакого отношения ни к проекту "Prosud", ни к Автомайдану", - заявила Бутко.

На вопрос, каким же образом следователи узнали, к кому идти с обыском, Бутко предположила:

"Судья, очевидно, увидела камеру, из машины не вышла и сразу уехала. Но она могла сфотографировать Колину машину, так его и нашли. Но почему в решении суда, с которым пришли с обыском, указана другая машина, непонятно. Кроме того, сама судья подала жалобу 20 октября и указала, что за ней якобы следили 19 октября, а Коля был под судом лишь неделю назад", - подчеркнула Бутко.

"Мы считаем, что это давление на наш проект. Более того, 5 человек от Автомайдана делегированы в Совет добропорядочности. Они должны проверять информацию о судьях. Поэтому этот обыск можно рассматривать и как давление на Совет добропорядочности", - добавила Бутко.

Как известно, утром в четверг к активисту Автомайдана Николаю Сидоркину пришли с обыском. Разрешение на обыск дал Печерский суд по жалобе главы Голосеевского суда Елены Первушиной.

В жалобе от 20 октября 2016 года она указывала, что на нее и судей, которые принимают процессуальные решения в деле Януковича, Клименко и Курченко, неизвестные люди оказывают давление тем, что ходят на заседания как слушатели. А также тем, что 19 октября за ней следили из машины "Шкода" в течение 30 минут.

У Сидоркина машина марки "Форд" с другими госномерами.

Кроме того, в решении суда, позволяющем обыск, указывается, что у Сидоркина ищут документы, которые подтверждали бы связь Автомайдановца с 4 подозреваемыми лицами с фамилией Куксы. Это дело называют делом Клименко-Курченко. Его ведет Главная военная прокуратура ГПУ.

Оксана Коваленко, УП