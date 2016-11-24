"Дымок" и "Весна": в Торецке изъяли сигареты производства "ДНР"

Правоохранители во время обыска в Торецке Донецкой области изъяли у местного жителя 50 тысяч пачек сигарет, страной производства которых была указана "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook написал глава областной полиции Вячеслав Аброськин.

Фото: Донецкая полиция

"Стоимость изъятых "табачных изделий" составляет 75 тысяч гривен. Также изъята большая сумма денег, предположительно, уже полученная от сбыта подобного товара. Как попала эта "продукция" на подконтрольную Украине территорию предстоит установить следствию. Также материалы будут направлены для дальнейшего расследования в фискальную службу", – сообщил он.

"Сигареты "Дымок" и "Весна" – какая "республика", такие и названия", – сыронизировал Аброськин.

"Украинская правда" обратилась в донецкую полицию с просьбой уточнить, действительно ли 50 тысяч пачек сигарет были оценены в 75 тысяч гривен и в данный момент ожидает ответа.

Украинская правда