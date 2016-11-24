"Смертельная BMW": защита патрульного против передачи дела в суд

00
1
Четверг, 24 ноября 2016, 14:30

Защита патрульного полицейского Сергея Олийныка, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в ходе преследования автомобиля BMW в ночь на 7 февраля в Киеве, выступает против передачи его дела в суд.

Об этом на пресс-конференции в четверг сказал его адвокат Ростислав Пукало, передают "Українські новини".

"Дело является сырым и неготовым", – заявил он.

По словам адвоката, изображение пуль, изъятых из трупа убитого подростка, визуально отличается в результатах экспертиз.

В связи с этим он намерен ходатайствовать о проведении повторной экспертизы.

Кроме того, защита патрульного недовольна работой прокуратуры и настаивает на продолжении расследования данного уголовного производства.

Защита настаивает, что патрульный не совершал умышленного убийства, а находившийся в машине подросток погиб в результате рикошета.

Как известно, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульная полиция в Киеве применила оружие во время преследования BMW, пассажиры которого сели в машину с алкоголем и не реагировали на призывы остановиться.

В результате был ранен17-летний пассажир Михаил Медведев, который позже умер от ранения.

Патрульный инспектор Сергей Олийнык, применивший оружие для задержания автомобиля-нарушителя в Киеве, подчеркнул, что случайно попал в пассажира.

Прокуратура сообщила ему о подозрении в убийстве пассажира BMW. Олийнык был взят под стражу. Позже суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Главным виновником смерти подростка прокуратура считает водителя автомобиля BMW, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Темы: Киев полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве националисты заблокировали Апелляционный суд 23 ноября 2016, 19:11
Долевое участие по-столичному: когда Киев увидит доступное жилье 23 ноября 2016, 17:27
Надстройку на Доме профсоюзов в Киеве начали сносить 23 ноября 2016, 10:27
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.197.254.---informator24.11.2016 14:53
А кого из ГПУ это волнует? Им надо до конца года дело передать в суд и получить премии по итогам показателей на чужом горе. А откуда пуля неважно - виновный уже всеми определен, и ГПУ и обывателями. При сомнениях в доказательствах или экспертизах - оправдать виновного лучше, чем осудить невиновного. Виновный себя всегда покажет в дальнейшем.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
ЕП проголосовал за приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС
Судья говорит, что защита Ефремова затягивает заседание
Янукович после видеодопроса даст пресс-конференцию
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб – штаб
Все новости
Скандал в Николаеве

Режиссер фильма, на который студенты донесли в СБУ – о своей ленте

Фетиш или артефакт

Винил умер, да здравствует винил: почему украинцы снова покупают пластинки